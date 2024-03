Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Saint-Pierre-de-Côle, dimanche 9 juin 2024.

Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Saint-Pierre-de-Côle Dordogne

Balade de 3h où il est présenté différentes plantes, leurs critères de reconnaissance et quels sont leurs usages culinaires et médicinaux. Petite dégustation offerte en fin de balade

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 09:00:00

fin : 2024-06-09 12:00:00

Place de la Mairie

Saint-Pierre-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laure.genet24@gmail.com

