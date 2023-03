Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales de la Vallée du Douron Locquirec Catégories d’Évènement: Finistère

Locquirec

Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales de la Vallée du Douron, 20 avril 2023, Locquirec . Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales de la Vallée du Douron 1 Impasse de l’Île Blanche Locquirec Finistère

2023-04-20 – 2023-04-20 Locquirec

Finistère Partons ensemble à la rencontre des plantes sauvages locales, médicinales et parfois comestibles le temps d’une agréable balade guidée le long de la vallée du Douron. L’abondance végétale du printemps nous offre un terrain de jeu propice à l’observation et l’appréhension de nos belles sauvageonnes à travers leurs histoires, leurs vertus et leurs usages culinaires. Muni de votre loupe et de tous vos sens en éveil, créons du lien avec ces plantes parfois oubliées et pourtant si précieuses à l’équilibre de nos écosystèmes. Cette balade est ouverte à tous, que vous soyez férus de botanique ou simple curieux de nature. N’hésitez pas à emporter avec vous un petit panier s’il vous vient l’envie de cueillir quelques unes de nos sauvageonnes. Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo. Une petite loupe est la bienvenue. Lieu de départ : L’île blanche à Locquirec Nombre de participants limité – Réservations obligatoires, préférentiellement inscriptions en ligne. cpiemorlaix@gmail.com http://www.ulamir-cpie.bzh/ Locquirec

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Locquirec Autres Lieu Locquirec Adresse 1 Impasse de l'Île Blanche Locquirec Finistère Ville Locquirec Departement Finistère Lieu Ville Locquirec

Locquirec Locquirec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locquirec /

Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales de la Vallée du Douron 2023-04-20 was last modified: by Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales de la Vallée du Douron Locquirec 20 avril 2023 1 Impasse de l'Île Blanche Locquirec Finistère finistère Locquirec

Locquirec Finistère