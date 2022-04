Découverte des plantes sauvages comestibles dans leur milieu Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Découverte des plantes sauvages comestibles dans leur milieu Penmarch, 8 mai 2022, Penmarch. Découverte des plantes sauvages comestibles dans leur milieu Lieu dit La Madeleine Chapelle de la Madeleine Penmarch

2022-05-08 – 2022-05-08 Lieu dit La Madeleine Chapelle de la Madeleine

Penmarch Finistère Penmarch Sortie balade organisée par Gérard SIMON pour découvrir les plantes sauvages comestibles dans leur milieu, pour en connaître leurs potentiels culinaires et curatifs.

Compter sur une durée de 3 h, prévoir petit carnet, crayon et appareil photo …

Il est préférable de réserver. domileten29@gmail.com +33 2 98 58 65 97 Sortie balade organisée par Gérard SIMON pour découvrir les plantes sauvages comestibles dans leur milieu, pour en connaître leurs potentiels culinaires et curatifs.

Compter sur une durée de 3 h, prévoir petit carnet, crayon et appareil photo …

Il est préférable de réserver. Lieu dit La Madeleine Chapelle de la Madeleine Penmarch

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Penmarc'h Autres Lieu Penmarch Adresse Lieu dit La Madeleine Chapelle de la Madeleine Ville Penmarch lieuville Lieu dit La Madeleine Chapelle de la Madeleine Penmarch Departement Finistère

Penmarch Penmarch Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penmarch/

Découverte des plantes sauvages comestibles dans leur milieu Penmarch 2022-05-08 was last modified: by Découverte des plantes sauvages comestibles dans leur milieu Penmarch Penmarch 8 mai 2022 finistère Penmarch

Penmarch Finistère