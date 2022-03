Découverte des plantes sauvages comestibles autour du plateau de la Madeleine Retournac Retournac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Retournac

Découverte des plantes sauvages comestibles autour du plateau de la Madeleine Retournac, 10 avril 2022, Retournac.

2022-04-10 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-10 12:30:00 12:30:00

Retournac Haute-Loire Retournac EUR Charlie Braesch, animateur nature, spécialisé en ethnobotanique vous propose la

découverte des jeunes pousses printanières au plateau de la Madeleine

Evitez les confusions pour une cueillette sereine à l’aide de nos sens et de la botanique. legoutdusauvage@gmail.com +33 7 82 27 31 82 le plateau de la Madeleine le Pédible Retournac

