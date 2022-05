Découverte des plantes médicinales au Jardin de Curé La Rivière-Drugeon La Rivière-Drugeon Catégories d’évènement: Doubs

Découverte des plantes médicinales au Jardin de Curé La Rivière-Drugeon, 21 juillet 2022, La Rivière-Drugeon. Découverte des plantes médicinales au Jardin de Curé La Rivière-Drugeon

2022-07-21 – 2022-07-21

La Rivière-Drugeon Doubs La Rivière-Drugeon Organisée par le C.P.I.E. du Haut-Doubs (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement).

Découverte des plantes médicinales du jardin de Curé avec quelques uns de leurs usages et comment les reconnaître.

