Berrien Finistère Découverte des plantes comestibles et sauvages avec Barbara Morel-Jean, herboriste, samedi 12 juin. Rendez-vous devant la mairie à 14h pour une marche d’environ 1h30. Gratuit

Sur inscription (places limitées) :

medialud@hotmail.fr / 02 98 93 14 54

