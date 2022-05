Découverte des plantes aromatiques et médicinales Herbier de Saint Fiacre Trévol Catégories d’évènement: Allier

Aux portes de Moulins dans l’Allier, vous pourrez à votre guise vous promenez à travers notre bocage reconstruit depuis 2006 avec des essences parfois encore peu connues en bourbonnais. Près de 4 000 arbres et arbustes ont été plantés depuis notre arrivée et de nombreux chemins enherbés ont été créés .

Accès libre

Venez découvrir, à votre rythme, notre exploitation de plantes aromatiques et médicinales Herbier de Saint Fiacre Beausoleil 03460 Trévol Trévol Allier

