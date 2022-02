DECOUVERTE DES PLANTES A PARFUM DU PAYS DE GRASSE ET DE LEUR TRANSFORMATION EN CONFISERIE Domaine du mas de l’olivine Peymeinade Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Peymeinade

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Venez découvrir notre propriété agricole du XVIIIème siècle de plus d’un hectare, lors d’une visite commentée, vous pourrez déambuler dans une oliveraie de plus de 300 oliviers. Au rythme des restanques, vous découvrirez également des plantes à parfum d’exception cultivées traditionnellement dans le Pays de Grasse. Le propriétaire, un passionné des plantes à parfum, ayant créé des jardins dans le monde entier, vous fera découvrir l’univers des Roses Centifolia, de la Tubéreuse, du Jasmin, de la Violette… A la fin de la visite, dégustation de gourmandises fleuries élaborées par le confiseur du Domaine avec les fleurs cultivées sur place.

Entrée libre, sans réservation

Venez découvrir la culture des fleurs emblématiques du Pays de Grasse (Rose, Jasmin, Violette, Tubéreuse…), sur notre Domaine familial: le Mas de l’Olivine (Peymeinade), au milieu d’une oliveraie. Domaine du mas de l’olivine 16, Chemin des Lazes Quartier des Jaisous, Peymeinade, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur Peymeinade Alpes-Maritimes

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:00:00

