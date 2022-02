Découverte des plans d’eau d’Arboudeau Bois d’Arboudeau Parempuyre Catégories d’évènement: Gironde

Découverte des plans d'eau d'Arboudeau

Bois d'Arboudeau, le mardi 12 juillet à 10:00

Bois d’Arboudeau, le mardi 12 juillet à 10:00

Depuis de nombreuses années, l’Homme modifie son paysage de part ses activités. A Arboudeau, l’extraction de granulat a participé à la formation de gravières qui aujourd’hui sont des milieux aquatiques riches pour la biodiversité. Cette balade sera aussi l’occasion d’échanger sur la gestion et la préservation de l’environnement et le rôle que chacun peut jouer pour protéger les milieux aquatiques et plus largement notre planète. **Pensez à vous munir :** – d’une tenue adaptée à la météo du jour – de chaussures adaptées à la marche – de répulsifs anti moustiques – de jumelles – une gourde

Venez (re)découvrir cet espace accompagnés d’un guide naturaliste et lancez vous sur les traces des êtres vivants qui y vivent. Bois d’Arboudeau 33290 Parempuyre Parempuyre Gironde

