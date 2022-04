Découverte des peuples autochtones : atelier INUÏT Saint-Maurice-de-Satonnay, 27 avril 2022, Saint-Maurice-de-Satonnay.

Découverte des peuples autochtones : atelier INUÏT Saint-Maurice-de-Satonnay

2022-04-27 – 2022-04-27

Saint-Maurice-de-Satonnay Saône-et-Loire Saint-Maurice-de-Satonnay

« En toute Liberté » et « Fabrik Poéthik » vous proposent des ateliers immersifs en pleine nature, de découverte des peuples autochtones : leur mode de vie, leur coutume, leur savoir-faire ancestral, leur histoire, leur art, leur environnement…

Pourquoi en immersion dans la nature ?

* Pour réapprendre des usages possibles et oubliés de la matière naturelle (minérale, animale, végétale) pour se nourrir, se soigner, utiliser ce que la nature nous offre pour créer, comme le font encore aujourd’hui les peuples autochtones.

* Se reconnecter au vivant en pleine conscience.

* Pour vivre une expérience sensorielle, se reconnecter à notre potentiel créatif, lâcher prise et laisser place à notre enfant intérieur.

L’objectif étant d’amener tout à chacun, à une prise de conscience de la richesse inestimable de la nature accessible à tous et à deux pas de chez eux.

Pourquoi les peuples autochtones ?

Les peuples autochtones sont les derniers témoins d’une relation harmonieuse entre l’homme et la nature. Ils sont hélas en train d’être décimés par méconnaissance et mépris des civilisations occidentales.

Mieux les faire connaitre remplis les multiples objectifs :

* D’apprendre à les aimer

* De renouer avec nos origines pour retrouver nos racines. Savoir d’où l’on vient, où on en est aujourd’hui dans notre rapport au vivant et à la nature, et ce vers quoi on a envie d’aller.

* De renouer avec des savoir-faire oubliés : « apprendre c’est se souvenir, ce qu’on savait déjà. Platon »

* D’avoir une autre vision de l’homme faisant partie intégrante de la nature. Vivre en harmonie avec elle en la préservant comme savent le faire les peuples autochtones.

* Et d’inciter à œuvrer pour leur protection

L’objectif étant de sensibiliser le grand public à la nature, à la culture des peuples autochtones et des liens qu’ils nourrissent avec elle.

Car comme l’a dit Jacques-Yves COUSTEAU « On protège ce qu’on aime et on aime ce qu’on connait »

La connaissance, la joie et l’authenticité sont nos vecteurs de transmission !

Venez partager un moment privilégié atypique, hors du temps et plein de sens seul ou en famille.

contact@fabrikpoethik.com +33 6 10 12 05 85

