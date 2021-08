Dompcevrin Dompcevrin Dompcevrin, Meuse DÉCOUVERTE DES PETITS BÊTES, DES BAIES ET FRUITS SAUVAGES Dompcevrin Dompcevrin Catégories d’évènement: Dompcevrin

Meuse

DÉCOUVERTE DES PETITS BÊTES, DES BAIES ET FRUITS SAUVAGES Dompcevrin, 5 septembre 2021, Dompcevrin. DÉCOUVERTE DES PETITS BÊTES, DES BAIES ET FRUITS SAUVAGES 2021-09-05 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-05

Dompcevrin Meuse Dompcevrin Les pelouses calcaires, qui sont des terres chaudes et non fertilisées sont propices à la reproduction des sauterelles, criquets, grillons, mantes, papillons que Patrice fera découvrir. Réservation obligatoire auprès de Patrice Perotin (conservateur bénévole au CEN lorraine) : pat55@wanadoo.fr.

(Jumelles conseillées.) Vue imprenable sur la vallée de la Meuse. pat55@wanadoo.fr +33 3 87 03 00 90 https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Randonnee-balade-visite-guidee-orientation/Balades/Lorraine/Meuse/Dompcevrin/2021/09/05/Decouverte-des-petites-betes-des-baies-et-fruits-sauvages dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Dompcevrin, Meuse Autres Lieu Dompcevrin Adresse Ville Dompcevrin lieuville 48.92974#5.48949