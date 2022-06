DECOUVERTE DES PETITES BETES ET DES BAIES ET FRUITS SAUVAGES Chauvoncourt Chauvoncourt Catégories d’évènement: 55300

Chauvoncourt 55300 Chauvoncourt Découverte des petites bêtes qui sautent et de la flore remarquable de cet espace naturel d’exception. Vue imprenable sur la vallée de la Meuse.

Avec Patrice Perotin, conservateur du site. Réservation obligatoire auprès de Patrice au pat55@wanadoo.fr pat55@wanadoo.fr http://www.cen-lorraine.fr/ Devant la mairie 16 rue du 150E Ri Chauvoncourt

