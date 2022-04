Découverte des petites bêtes du marais Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham Calvados La Ville de Ouistreham Riva-Bella vous convie à une nouvelle animation dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité communale (ABC) qu’elle mène depuis septembre 2021 : une découverte des petites bêtes du marais.

L’ABC propose des animations gratuites tout au long de l’année pour découvrir la faune et la flore locales.

abc@ville-ouistreham.fr +33 2 31 30 43 27

La réservation est obligatoire, elle vous permettra de connaitre le lieu de l'animation.

La réservation est obligatoire, elle vous permettra de connaitre le lieu de l’animation. Ouistreham

