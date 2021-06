COURTONNE-LA-MEURDRAC Mairie Courtonne-la-Meurdrac Découverte des petites bêtes de l’eau Mairie COURTONNE-LA-MEURDRAC Catégorie d’évènement: Courtonne-la-Meurdrac

Mairie, le dimanche 6 juin à 16:30

Chaussés de bottes et équipés d’épuisettes, allons découvrir les petites bêtes qui se cachent dans le ruisseau. Nous pourrons observer à l’aide d’outils les nombreux insectes aquatiques, peut-être aussi quelques poissons comme le chabot. (1km/1h30) – Niveau 1

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T16:30:00 2021-06-06T18:00:00

