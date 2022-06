DÉCOUVERTE DES PERTES DE LA MEUSE Bazoilles-sur-Meuse Bazoilles-sur-Meuse Catégories d’évènement: 88300

Bazoilles-sur-Meuse 88300 Bazoilles-sur-Meuse A Bazoilles-sur-Meuse, le fleuve Meuse s’infiltre dans le sous-sol pour réapparaître quelques kilomètres plus loin. Ce phénomène naturel visible durant la période estivale vous permettra de déambuler dans le lit asséché de ce fleuve et d’en découvrir les particularités. Places limitées : de 2 à 10 personnes

RDV à 14h00 sur la place des Marronniers à Bazoilles-sur-Meuse

Conditions d’accueil : prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges contact@tourisme-ouest-vosges.fr +33 3 29 94 10 95 http://www.tourisme-ouest-vosges.fr/ ©Thomas Schillinger

