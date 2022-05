Découverte des pelouses sèches du Mont Avril à Moroges (71)

2022-05-21 – 2022-05-21 Au cours d’une balade de 2 km environ, découvrons la flore emblématique des pelouses calcaires, et notamment les nombreuses orchidées et plantes à affinité méridionale. Nous évoquerons également la gestion menée sur ces milieux par le Conservatoire. Vos efforts seront récompensés au sommet par un point de vue remarquable ! cecile.barbier@cen-bourgogne.fr https://www.cen-bourgogne.fr/fr/decouverte-des-pelouses-seches-du-mont-avril_600.html Au cours d’une balade de 2 km environ, découvrons la flore emblématique des pelouses calcaires, et notamment les nombreuses orchidées et plantes à affinité méridionale. Nous évoquerons également la gestion menée sur ces milieux par le Conservatoire. Vos efforts seront récompensés au sommet par un point de vue remarquable ! dernière mise à jour : 2022-05-05 par

