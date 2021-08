Gensac Église Notre-Dame Gensac, Gironde Découverte des peintures murales de l’église Notre-Dame Église Notre-Dame Gensac Catégories d’évènement: Gensac

Gironde

Découverte des peintures murales de l’église Notre-Dame Église Notre-Dame, 19 septembre 2021, Gensac. Découverte des peintures murales de l’église Notre-Dame

Église Notre-Dame, le dimanche 19 septembre à 10:00

### L’Association de Sauvegarde du Patrimoine Culturel et Cultuel de la Vallée de la Durèze (ASPCCVD) propose la visite de l’église Notre-Dame à Gensac. À l’occasion du lancement d’un ambitieux programme de restauration des peintures murales du choeur de l’église, les membres ASPVD vous invitent à une visite libre de l’église en présence de membres de l’association. Brève visite virtuelle (2 minutes) : [https://www.youtube.com/watch?v=FoeVxZq3VBM](https://www.youtube.com/watch?v=FoeVxZq3VBM)

Gratuit. Entrée libre. Présence de membres de l’association ASPCCVD pour des commentaires.

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine Culturel et Cultuel de la Vallée de la Durèze (ASPCCVD) propose la visite de l’église Notre-Dame à Gensac. Église Notre-Dame Rue du Temple, 33890 Gensac Gensac Le Vallon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gensac, Gironde Autres Lieu Église Notre-Dame Adresse Rue du Temple, 33890 Gensac Ville Gensac lieuville Église Notre-Dame Gensac