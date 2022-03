Découverte des papillons et autres insectes noctunes Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Découverte des papillons et autres insectes noctunes Relais Nature du Val de Marque, 26 juillet 2022, Villeneuve-d'Ascq. Découverte des papillons et autres insectes noctunes

Relais Nature du Val de Marque, le mardi 26 juillet à 22:00

Vincent Gavériaux, illustrateur naturaliste professionnel vous propose une découverte des papillons et insectes nocturnes. Grâce à la mise en place de dispositifs lumineux spéciaux, vous pourrez observer le monde des petites bêtes de la nuit. Apprenez à déterminer les nombreux papillons : noctuelles, géomètres, sphinx, bombyx… ainsi que beaucoup d’autres insectes ;: coccinelles punaise, hyménoptères.. Public: Dès 4 ans **Nombre de places limité, uniquement sur inscription** **Protocole sanitaire** Mesures sanitaires conformes aux mesures gouvernementales du moment. **Plus de renseignements** 03 20 63 11 26 ou [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

Gratuit, sur réservation

Explorez le monde des petites bêtes de la nuit. Découvrez, observez et déterminez de nombreux papillons de nuit ainsi que les autres insectes attirés (coccinelles, punaises, hyménoptères…). Relais Nature du Val de Marque Villeneuve d’Ascq – Ferme du Héron, chemin de la ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-26T22:00:00 2022-07-26T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Relais Nature du Val de Marque Adresse Villeneuve d'Ascq - Ferme du Héron, chemin de la ferme Lenglet Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Découverte des papillons et autres insectes noctunes Relais Nature du Val de Marque 2022-07-26 was last modified: by Découverte des papillons et autres insectes noctunes Relais Nature du Val de Marque Relais Nature du Val de Marque 26 juillet 2022 Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord