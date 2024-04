Découverte des papillons de nuit Soize, samedi 20 juillet 2024.

Les papillons de nuit n’ont rien à envier aux papillons de jour couleurs, formes… et il en existe bien plus d’espèces ! Ils sont en même temps bien moins connus. Au cours de cette soirée, nous nous retrouverons autour d’un drap et d’une lampe qui les attirera, et nous prendrons le temps de les observer et de les identifier.

OBJECTIF atteindre les 50 à la fin de cette soirée. Actuellement seules 9 espèces d’insectes sont recensées à Soize… 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 21:00:00

fin : 2024-07-20 23:30:00

Soize 02340 Aisne Hauts-de-France contact@pays-thierache.fr

