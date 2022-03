Découverte des papillons de nuit et autres insectes nocturnes Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Catégories d’évènement: Nord

Santes

Découverte des papillons de nuit et autres insectes nocturnes Relais Nature du Parc de la Deûle, 5 juillet 2022, Santes. Découverte des papillons de nuit et autres insectes nocturnes

Relais Nature du Parc de la Deûle, le mardi 5 juillet à 22:00

Vincent Gavériaux met en place des dispositifs lumineux spéciaux pour explorer le monde des petites bêtes de la nuit. La fréquence lumineuse utilisée les attire irrésistiblement. Ainsi, découvrez, observez et déterminez de nombreux papillons de nuit (noctuelles, géomètres, sphinx, bombyx…), mais aussi les autres insectes attirés (coccinelles, punaises, hyménoptères…). Cette expérience naturaliste et nocturne change de l’ordinaire ! _Consigne spécifique : porter une tenue et des chaussures adaptées selon la météo, se munir d’une lampe de poche/torche pour rejoindre et quitter le lieu d’animation._ Le Relais Nature est fermé pendant l’animation Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._

Gratuit – Uniquement sur inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22, ou relaisdeule@lillemetropole.fr Nombre de places limité Réservation ouverte un mois avant l’animation, soit le dimanche 5 juin

Le monde des papillons de nuit vous attire comme une ampoule attire… un papillon de nuit ? Et si vous veilliez et profitiez d’une découverte entomologique en pleine nuit aux abords du Relais Nature ? Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-05T22:00:00 2022-07-05T23:59:00

