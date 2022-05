Découverte des papillons de jour Saugnacq-et-Muret Saugnacq-et-Muret Catégories d’évènement: Landes

2022-05-18 13:30:00 – 2022-05-18 16:00:00

Saugnacq-et-Muret Landes Saugnacq-et-Muret EUR Venez découvrir les papillons de jour sur l'airial de la Chapelle Saint Roch en compagnie des agents du département des Landes et du Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Vous apprendrez à identifier les espèces présentes grâce à la mise en place d'un protocole de sciences participatives accessible à tous.

