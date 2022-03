Découverte des papillons de jour Saugnacq-et-Muret Saugnacq-et-Muret Catégories d’évènement: Landes

2022-04-20 13:30:00 – 2022-04-20 16:00:00

Saugnacq-et-Muret Landes

Lors d'une après-midi sur l'airial de la Chapelle Saint-Roch, venez découvrir les papillons colorés qui profitent des fleurs printanières, en compagnie de professionnels du Département des Landes et du Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Vous apprendrez à identifier les différentes espèces locales, en mettant en place un protocole de sciences participatives adapté aux débutants, et à préserver leurs habitats.

