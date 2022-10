Découverte des outils « FabLab » : programmation et modélisation 3D Bonnat Bonnat BonnatBonnat Catégories d’évènement: Bonnat Bonnat

Creuse

Découverte des outils « FabLab » : programmation et modélisation 3D Bonnat Bonnat, 26 octobre 2022, BonnatBonnat. Découverte des outils « FabLab » : programmation et modélisation 3D 22 Rue Grande

Bonnat Creuse Bonnat

2022-10-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-26 16:00:00 16:00:00 Bonnat

Creuse 22 Rue Grande Bonnat Creuse Bonnat Pendant les vacances scolaires, cet atelier pour tous âges et tous niveaux vous permettra de découvrir les différents outils des « Fabuleux laboratoires », ces espaces de création collectifs pour bricoleurs et bricoleuses : programmation, impression 3D et bidouillages électroniques ! inscription conseillée, Gratuit 22 Rue Grande Bonnat Bonnat

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Bonnat Bonnat, Creuse Autres Lieu Bonnat Bonnat Adresse Bonnat Creuse Bonnat Ville BonnatBonnat lieuville 22 Rue Grande Bonnat Bonnat Departement Creuse

Bonnat Bonnat BonnatBonnat Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonnatbonnat/

Découverte des outils « FabLab » : programmation et modélisation 3D Bonnat Bonnat 2022-10-26 was last modified: by Découverte des outils « FabLab » : programmation et modélisation 3D Bonnat Bonnat Bonnat Bonnat 26 octobre 2022 Bonnat Bonnat Creuse Creuse

BonnatBonnat Creuse