15H et 17H : Découvertes guidées des Orgues Cavaillé-Coll en l’église Saint-Martin. 19H à 23 H : Premier marché Nocturne. 30 exposants producteurs et créateurs (alimentation et artisanats). Restauration sur place ou à emporter. Animation par le groupe musical Clap Swing.

Entrée libre

