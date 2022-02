Découverte des orchidées du Champ de Bataille Jardin d’inspiration médiévale Nouaillé-Maupertuis Catégories d’évènement: Nouaillé-Maupertuis

Nous vous proposons de découvrir la richesse floristique du Champ de Bataille. Outre sa végétation de type méditerranéen, cette pelouse calcicole recèle en effet plusieurs types d’orchidées sauvages : Orchis pyramidal, Orchis brûlé, Ophrys d’Argenson… La Société Française d’Orchidophilie du Poitou-Charentes et de Vendée, dont l’objectif est de recenser, cartographier et protéger les orchidées de notre région, vous invite à découvrir leur présence discrète, fragile et souvent méconnue sur ce site. Animation réalisée en partenariat avec la SFO-PCV (Société Française d’Orchidophilie du Poitou-Charentes et de Vendée) Rendez-vous au champ de Bataille, route de la Garenne

RDV 14h30 au Champ de Bataille, route de la Garenne. Renseignements : Mairie de Nouaillé-Maupertuis, 05 49 55 35 69 – patrimoine@nouaille.com

Découverte de la richesse floristique du Champ de Bataille : végétation de type méditerranéen et orchidées sauvages. Jardin d’inspiration médiévale Rue de l’Abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Nouaillé-Maupertuis Vienne

