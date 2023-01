Découverte des oiseaux nordiques Carolles Carolles Carolles Catégories d’Évènement: Carolles

Manche

Découverte des oiseaux nordiques Carolles, 16 décembre 2023, Carolles Carolles. Découverte des oiseaux nordiques Carolles Manche

2023-12-16 09:00:00 09:00:00 – 2023-12-16 17:00:00 17:00:00 Carolles

Manche Carolles A la recherche des oiseaux nordiques de la baie du Mont-Saint-Michel.

Carrefour des migrations, Granville et la baie accueillent des dizaines de milliers d’oiseaux hivernants, parmi lesquels des espèces emblématiques : bruant lapon, bruant des neiges, bécasseau maubèche, hibou des marais et bien d’autres. A la recherche des oiseaux nordiques de la baie du Mont-Saint-Michel.

Carrefour des migrations, Granville et la baie accueillent des dizaines de milliers d’oiseaux hivernants, parmi lesquels des espèces emblématiques : bruant lapon, bruant des neiges, bécasseau maubèche, hibou des marais et bien d’autres. Carolles

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Carolles, Manche Autres Lieu Carolles Adresse Carolles Manche Ville Carolles Carolles lieuville Carolles Departement Manche

Carolles Carolles Carolles Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carolles-carolles/

Découverte des oiseaux nordiques Carolles 2023-12-16 was last modified: by Découverte des oiseaux nordiques Carolles Carolles 16 décembre 2023 CAROLLES Carolles, Manche manche

Carolles Carolles Manche