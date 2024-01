DÉCOUVERTE DES OISEAUX MIGRATEURS Réserve du Massereau Frossay, mercredi 14 août 2024.

L’estuaire de la Loire est une halte importante pour l’avifaune migratrice.

Venez découvrir les réserves du Massereau et du Migron et découvrez comment elles contribuent à l’amélioration des connaissances et au suivi des oiseaux.

Vous aurez l’opportunité d’observer et d’échanger avec les bagueurs et aides-bagueurs en pleine action.



À partir de 08 ans, places limitées à 8 personnes.

Lieu de RDV précisé lors de l’inscription, obligatoire.

Prévoir jumelles et vêtements chauds.

Inscription obligatoire par téléphone au 06 37 08 93 74 ou par email guillaume.cochard@loire-atlantique.fr. .

Réserve du Massereau Les Champs Neufs

Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire guillaume.cochard@loire-atlantique.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 09:00:00

fin : 2024-08-14 12:00:00



L’événement DÉCOUVERTE DES OISEAUX MIGRATEURS Frossay a été mis à jour le 2024-01-24 par eSPRIT Pays de la Loire