Découverte des oiseaux migrateurs Domaine de la Palissade Arles, jeudi 24 octobre 2024.

Découverte des oiseaux migrateurs Domaine de la Palissade Arles Bouches-du-Rhône

Les guides naturalistes du Parc de Camargue proposent de partager leur connaissance du territoire, en cheminant au cœur des paysages uniques et authentiques, très proches de la Camargue originelle

Les jeudis 24 et 31 octobre 2024 de 10h à 12h :

Venez découvrir la faune et la flore des milieux naturels camarguais et observer les oiseaux d’eau accompagnés par un guide naturaliste du Parc.

Visite guidée pédestre

Prestation payante, se renseigner lors de la réservation

Sur réservation au 04 42 86 81 28 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-24 10:00:00

fin : 2024-10-31 12:00:00

Domaine de la Palissade Chemin Départemental 36

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

