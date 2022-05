Découverte des oiseaux et papillons du Canigó Coll de la Descarga Corsavy Catégories d’évènement: Corsavy

Pyrénées-Orientales

Découverte des oiseaux et papillons du Canigó Coll de la Descarga, 25 juin 2022, Corsavy. Découverte des oiseaux et papillons du Canigó

du samedi 25 juin au mercredi 29 juin à Coll de la Descarga

©GOR

Sur inscription

Le Massif du Canigó héberge un cortège d’espèces particulièrement diversifié du fait de sa position et sa gamme altitudinale. Venez les découvrir aux alentours du refuge de Batera ! Coll de la Descarga Corsavy Corsavy Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T08:00:00 2022-06-25T12:00:00;2022-06-29T08:00:00 2022-06-29T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Corsavy, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Coll de la Descarga Adresse Corsavy Ville Corsavy lieuville Coll de la Descarga Corsavy Departement Pyrénées-Orientales

Coll de la Descarga Corsavy Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corsavy/

Découverte des oiseaux et papillons du Canigó Coll de la Descarga 2022-06-25 was last modified: by Découverte des oiseaux et papillons du Canigó Coll de la Descarga Coll de la Descarga 25 juin 2022 Coll de la Descarga Corsavy Corsavy

Corsavy Pyrénées-Orientales