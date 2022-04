Découverte des oiseaux et de leurs chants à Val-de-Vesle (51) Parking de la boulangerie Val-de-Vesle Val-de-Vesle Catégories d’évènement: Marne

Dimanche 10/04/2022 Une sortie découverte dans le village de Val de Vesle pour écouter et reconnaitre les oiseaux en zone humide et boisée. Lieu de rendez-vous : Parking de la boulangerie, Place de la Mairie, Rue du Général De Gaulle, 51360 Val-de-Vesle Responsable de l’animation : Groupe Local LPO de Reims Horaires : 9h00 à 12h00 Matériel à prévoir : vêtements et chaussures adaptés au temps – jumelles Gratuit Public concerné : Tout public Organisé par la LPO Parking de la boulangerie Val-de-Vesle Rue du Général De Gaulle, 51360 Val-de-Vesle Val-de-Vesle Marne

