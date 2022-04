Découverte des oiseaux du site Natura 2000 “Val de Loire Bocager” Marcigny, 6 juillet 2022, Marcigny.

Découverte des oiseaux du site Natura 2000 "Val de Loire Bocager" Route de Chambilly – D989 Gravière de Marcigny Marcigny

2022-07-06 – 2022-07-06 Route de Chambilly – D989 Gravière de Marcigny

Marcigny Saône-et-Loire Marcigny

EUR La Loire, l’un des derniers fleuves sauvage d’Europe, procure aux oiseaux un site majeur de reproduction grâce à la présence de grèves, de bancs de sables, de gravières et d’îlots. Certains oiseaux nicheurs sur ces habitats naturels sont rares et menacés.

La LPO réalise un suivi des Sternes depuis plusieurs années dans le but de suivre le succès de reproduction de ces oiseaux et de cibler les enjeux liés à la conservations des espèces.

Dans le cadre de ces suivis c’est tout naturellement que la LPO vous invite à une sortie gratuite de découverte des oiseaux des bords de la Loire à la gravière de Marcigny, haut lieu de reproduction des Sternes.

RDV devant la gravière de Marcigny. Des jumelles pourront être prêtées et nous mettons à disposition une longue vue.

Inscription obligatoire par mail.

pierre.aghetti@lpo.fr +33 3 85 48 77 70 https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/

Route de Chambilly – D989 Gravière de Marcigny Marcigny

