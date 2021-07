Vesoul Vesoul Haute-Saône, Vesoul Découverte des oiseaux du Sabot Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Découverte des oiseaux du Sabot Vesoul, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Vesoul. Découverte des oiseaux du Sabot 2021-07-18 – 2021-07-18

Balade à la découverte des oiseaux de la réserve naturelle du Sabot avec un naturaliste de la Ligue de la Protection des Oiseaux. Intervenant: François Rey-Demaneuf. Gratuit. Inscription auprès de la Maison du Tourisme.

Vesoul