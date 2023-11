Découverte des oiseaux du Bois de Vincennes Chalet de la porte jaune Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Découverte des oiseaux du Bois de Vincennes Chalet de la porte jaune Paris, 9 décembre 2023, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 09h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

Découverte des oiseaux du Bois de Vincennes [Sortie] À l’occasion de la semaine de l’Arbre, laissez-vous guider par un ornithologue de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) lors d’une balade qui vous permettra de vous initier ou vous perfectionner à la reconnaissance des oiseaux qui occupent ce milieu forestier. Pensez à apporter une paire de jumelles et des vêtements adaptés à la météo. Le rendez-vous se fera à 8h50 devant l’entrée du chalet de la porte jaune (rosa bonheur) au lac des Minimes. Inscription obligatoire Chalet de la porte jaune Chalet de la Porte Jaune 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2975?deco=brand

Frederic Combeau Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Chalet de la porte jaune Adresse Chalet de la Porte Jaune Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Chalet de la porte jaune Paris latitude longitude 48.8387104223189,2.45959639549255

Chalet de la porte jaune Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/