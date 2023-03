Découverte des oiseaux d’Exoudun Exoudun Exoudun Catégories d’Évènement: 79800

Exoudun

Découverte des oiseaux d’Exoudun, 29 avril 2023, Exoudun Exoudun. Découverte des oiseaux d’Exoudun Place de la Mairie Exoudun 79800

2023-04-29 – 2023-04-29 Exoudun

79800 Exoudun EUR Découverte des oiseaux de la commune d’Exoudun Samedi 29 avril de 9h à 12h

Rendez-vous place de la mairie à Exoudun Balade d’observation à la découverte des oiseaux de la commune au printemps Prévoir vos jumelles Apprendre à reconnaître le chant des oiseaux

Animée par le GODS Gratuit Découverte des oiseaux de la commune d’Exoudun Samedi 29 avril de 9h à 12h

Rendez-vous place de la mairie à Exoudun Balade d’observation à la découverte des oiseaux de la commune au printemps Prévoir vos jumelles Apprendre à reconnaître le chant des oiseaux

Animée par le GODS Gratuit +33 5 49 05 01 85 GODS Pixabay

Exoudun

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: 79800, Exoudun Autres Lieu Exoudun Adresse Place de la Mairie Exoudun 79800 Ville Exoudun Exoudun Departement 79800 Lieu Ville Exoudun

Exoudun Exoudun Exoudun 79800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/exoudun exoudun/

Découverte des oiseaux d’Exoudun 2023-04-29 was last modified: by Découverte des oiseaux d’Exoudun Exoudun 29 avril 2023 79800 Exoudun Place de la Mairie Exoudun 79800

Exoudun Exoudun 79800