Découverte des oiseaux des villes, de Saint Louis à Balbi Cathédrale Saint-Louis Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Découverte des oiseaux des villes, de Saint Louis à Balbi Cathédrale Saint-Louis, 26 mars 2022, Versailles. Découverte des oiseaux des villes, de Saint Louis à Balbi

Cathédrale Saint-Louis, le samedi 26 mars à 14:30

En plus de son histoire, le plus vieux quartier de Versailles est aussi riche par la nature étonnante qu’il abrite. Rapaces nicheurs, oiseaux d’eau, passereaux des villes : nous vous invitons à la rencontre de ses habitants à plumes ! Cette sortie sera aussi l’occasion d’apprendre à identifier nos amis les oiseaux, que ce soit par leurs couleurs ou leur chant

Adulte : 10 € – Adhérent : 6 € – Enfant (de 8 à 14 ans) : 6 € Réservation obligatoire

sortie nature commentée Cathédrale Saint-Louis 4 place Saint-Louis 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:30:00 2022-03-26T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Cathédrale Saint-Louis Adresse 4 place Saint-Louis 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Cathédrale Saint-Louis Versailles Departement Yvelines

Cathédrale Saint-Louis Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Découverte des oiseaux des villes, de Saint Louis à Balbi Cathédrale Saint-Louis 2022-03-26 was last modified: by Découverte des oiseaux des villes, de Saint Louis à Balbi Cathédrale Saint-Louis Cathédrale Saint-Louis 26 mars 2022 Cathédrale Saint-Louis Versailles Versailles

Versailles Yvelines