Découverte des oiseaux des Marais Picauville, dimanche 17 mars 2024.

Découverte des oiseaux des Marais Picauville Manche

L’Oiseau arpenteur vous propose une balade nature d’environ deux heures entre bois et marais, au lieu-dit Longuerac aux Moitiers-en-Bauptois.

Au cours de cette sortie ornithologique, découvrez la grande variété d’oiseaux fréquentant les bords de la Douve. Vous vous déplacerez à pied, à votre rythme, en effectuant de nombreuses pauses pour observer les oiseaux hérons, aigrettes, vanneaux mais aussi mésanges, pics, grives, roitelets et autres.

Vous aurez le plaisir de les identifier en les écoutant et les découvrant de plus près grâce à une longue vue et des jumelles.

Le temps de l’animation s’inscrit dans une démarche de découverte du patrimoine naturel du Cotentin et dans le souci de préserver la biodiversité.

Durée 2h Conseillé à partir de 6 ans.

Réservation nécessaire.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:30:00

fin : 2024-03-17

Picauville 50360 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

L’événement Découverte des oiseaux des Marais Picauville a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Cotentin