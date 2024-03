Découverte des oiseaux d’eau Petit-Mesnil, samedi 30 novembre 2024.

Découverte des oiseaux d’eau Petit-Mesnil Aube

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne organise une sortie nature sur la Réserve naturelle régionale de l’Etang de Ramerupt.

Durant cette sortie, gratuite et ouverte à tous, vous pourrez découvrir la faune de la réserve, et en particulier les oiseaux d’eau qui y font halte ou qui y résident.

Prévoyez vos bottes et vos jumelles !

Inscription obligatoire au 03 25 80 50 50 ou sur le site internet du conservatoire. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-30 14:00:00

fin : 2024-11-30

Petit-Mesnil 10500 Aube Grand Est

L’événement Découverte des oiseaux d’eau Petit-Mesnil a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne