Découverte des oiseaux de la Soulane JUJOLS, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Jujols.

Découverte des oiseaux de la Soulane

le lundi 12 juillet à JUJOLS

ent que num nia del modis essimet explis aut hictintiis et harum, to bereror iaercienim rat rehendicae et, viti ut plabore, es acepudit, od ex es ditas et dist exercipiet minctat dolorat emporestrum dolupta viti od moluptaquos voles sa volorpore pligent volorrovid quibusanimi, ut quaspel estio. Repel invelent quo veles sin re, serio quia

Gratuit

Observation des oiseaux présents sur le versant ensoleillé de Jujols, des plus communs aux plus emblématiques…

JUJOLS 66360 Jujols Jujols



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T08:00:00 2021-07-12T12:00:00;2021-07-12T13:30:00 2021-07-12T14:00:00