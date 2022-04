Découverte des oiseaux de la Réserve – Visite Parking sur D124 entre Mousseaux à Moisson (devant la grande prairie) Moisson Catégories d’évènement: Moisson

Cette sortie, guidée par des responsables de l’AEV et des ornithologues de la LPO, s’inscrit dans la suite de la conférence du 13 mai, avec l’objectif de faire découvrir la beauté et la richesse de la Réserve. Elle permettra à ceux qui le souhaitent de tenter d’observer et d’écouter les oiseaux décrits la veille ainsi que tous ceux qui se présenteront à la vue et à l’oreille lors de cette matinée. Prêt de jumelles possible mais il est préférable d’apporter son matériel. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France Parking sur D124 entre Mousseaux à Moisson (devant la grande prairie) Route de la Ballonnière, 78840 Moisson, France Moisson Yvelines

2022-05-14T08:00:00 2022-05-14T10:00:00

