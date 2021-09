Mériel .RDV sur le parking du nouveau cimetière de Mériel Mériel, Val-d'Oise Découverte des oiseaux de la réserve .RDV sur le parking du nouveau cimetière de Mériel Mériel Catégories d’évènement: Mériel

La Réserve naturelle régionale du marais de Stors est un site d’exception abritant pas moins de 70 espèces d’oiseaux ! En vous familiarisant avec l’utilisation de jumelles et de guides d’identification fournis sur place, vous apprendrez à observer les oiseaux rencontrés sur votre parcours et à déterminer les espèces. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France .RDV sur le parking du nouveau cimetière de Mériel Rue de l’Abbaye du Val, 95630 Mériel Mériel Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T14:30:00 2021-09-11T17:00:00

