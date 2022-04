Découverte des oiseaux de la Réserve – Conférence Salle des fêtes de Moisson Moisson Catégories d’évènement: Moisson

Découverte des oiseaux de la Réserve – Conférence

Salle des fêtes de Moisson, le vendredi 13 mai à 18:30

Conférence animée par l’AEV et la LPO, destinée à faire découvrir les espèces d’oiseaux les plus emblématiques du site, à apprendre à les identifier tant par leurs physionomies que par leurs chants. La Réserve, ses objectifs et les actions de gestion menée pour la conservation des oiseaux seront également présentés. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France Salle des fêtes de Moisson 69 Rte de Lavacourt, 78840 Moisson Moisson Yvelines

2022-05-13T18:30:00 2022-05-13T20:00:00

