Locquirec Finistère Comment reconnaître les oiseaux de la baie de Morlaix ? Sont-ils sédentaires ou migrateurs ? De quoi se nourrissent-ils et comment ?

Muni de longues vues et de jumelles, venez observer les nombreux oiseaux de la baie de Morlaix : bernaches, aigrettes, huitriers, chevaliers, hérons, goélands…, accompagné par un animateur. – Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements chauds. pap.baiemorlaix@gmail.com +33 2 98 67 51 54 Comment reconnaître les oiseaux de la baie de Morlaix ? Sont-ils sédentaires ou migrateurs ? De quoi se nourrissent-ils et comment ?

