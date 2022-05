Découverte des oiseaux au musée. Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Découverte des oiseaux au musée. Musée de Saint-Dizier, 3 juin 2022, Saint-Dizier. Découverte des oiseaux au musée.

Musée de Saint-Dizier, le vendredi 3 juin à 09:30

A destination du public scolaire : visites-ateliers autour des thèmes de l’alimentation, de la nature et des paysages. Une manière ludique de découvrir la collection d’ornithologie du Musée et de mieux comprendre les oiseaux qui vivent dans nos jardins !

Entrée libre, sur inscription.

Le musée de Saint-Dizier propose une journée de découvertes pédagogiques autour des oiseaux et de la nature. Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, Saint-Dizier, Haute-Marne, Grand Est, France Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Musée de Saint-Dizier Adresse 17 rue de la Victoire, Saint-Dizier, Haute-Marne, Grand Est, France Ville Saint-Dizier lieuville Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Découverte des oiseaux au musée. Musée de Saint-Dizier 2022-06-03 was last modified: by Découverte des oiseaux au musée. Musée de Saint-Dizier Musée de Saint-Dizier 3 juin 2022 Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne