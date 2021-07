Metz Musée de la Cour d'Or Metz, Moselle Découverte des œuvres conservées au grenier de Chèvremont Musée de la Cour d’Or Metz Catégories d’évènement: Metz

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Cour d’Or Gratuit. Sur inscription. Durée de la visite : 30min. Type de visite : visite flash pour adultes.

Au gré de ses envies, notre médiateur vous fera découvrir quelques œuvres conservées au grenier de Chèvremont. Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier, 57000 Metz Metz Moselle

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-19T15:15:00 2021-09-19T15:45:00

