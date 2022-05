Découverte des odonates à Thoré-la-Rochette, 18 juin 2022, .

Découverte des odonates à Thoré-la-Rochette

2022-06-18 14:30:00 – 2022-06-18

Découverte des odonates à Thoré-la-Rochette. Libellules et demoiselles, ces insectes peuplant les zones humides, font l’objet depuis 2017 d’inventaires dans le Loir et Cher, pour la réalisation d’un Atlas Départemental (ADELI). Profitez de cette sortie pour les découvrir et apprendre à mieux les

connaître et les reconnaître. Le lieu précis de l’animation sera communiqué lors de l’inscription.

Entre ciel et eau, découvrez le monde virevoltant des odonates.

+33 2 54 80 11 05

T.BOURGET

