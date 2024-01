Découverte des nouveaux services numériques du pôle Musique Médiathèque José Cabanis Toulouse, mercredi 10 avril 2024.

Découverte des nouveaux services numériques du pôle Musique Envie de créer vos musiques avec des outils numériques actuels, de qualité, en libre accès et gratuitement ? Mercredi 10 avril, 16h00 Médiathèque José Cabanis

Mercredi 10 avril 16h-18h Médiathèque José Cabanis Pôle Musique

Envie de créer vos musiques avec des outils numériques actuels, de qualité, en libre accès et gratuitement ? L’Espace Musique de la médiathèque à fait peau neuve et vous propose des ordinateurs équipés pour la production musicale (beatmaking, AbletonLive, FL Studio, controleurs Push et Beatstep Pro, etc.) et des instruments de musique électronique (synthétiseurs, boîtes à rythme, theremine, etc.). Un médiateur vous présentera toutes les possibilités de ces outils et de cet espace qui pourrait bien devenir votre 2ème foyer si vous souhaitez vivre la musique pleinement et vous ouvrir à la création sans débourser un centime !

@telier numérique Tout public