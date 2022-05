Découverte des nouveaux aménagements USNV Maison de quartier des Sorbiers, 4 juin 2022, Suresnes.

Maison de quartier des Sorbiers, le samedi 4 juin à 14:30

Une seconde nature en ville (USNV), établie à Suresnes depuis 2015, est une association locale de promotion de la qualité de l’environnement en ville. Elle concentre son engagement sur des pratiques et expertises de jardinage écologique inspirées de la permaculture et mises en œuvre sur des espaces de culture aux « Sorbiers » et aux « Terres Blanches ». Elle partage plus que des graines, et des boutures : des expériences, des savoir-faire, et l’humilité des travaux face aux caprices du temps.

USNV souhaite améliorer la qualité de vie en ville par la nature en commençant chez nous.

Maison de quartier des Sorbiers 5 allée des Platanes 92150 Suresnes Suresnes Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T18:30:00