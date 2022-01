Découverte des musiques et marionnettes d’ombres d’Indonésie Auditorium du conservatoire Iannis Xenakis Évry Catégories d’évènement: Essonne

Évry

Découverte des musiques et marionnettes d’ombres d’Indonésie Auditorium du conservatoire Iannis Xenakis, 16 février 2022, Évry. Découverte des musiques et marionnettes d’ombres d’Indonésie

le mercredi 16 février à Auditorium du conservatoire Iannis Xenakis

Participez à l’atelier « découverte du gamelan, orchestre de gongs et de lames Indonésien ainsi que des marionnettes d’ombres appelées wayang-kulit » mené par Christophe Moure de l’association Pantcha Indra. Cet atelier sera suivi d’une représentation de wayang-kulit accompagné du gamelan joué par les musiciens et marionnettistes professionnels de l’association Pantcha Indra. _A propos_ : Le gamelan est un instrument collectif composé d’une vingtaine de percussions en bronze, gongs, métallophones, xylophones, mais également des tambours, auquel s’ajoutent quelques instruments doux notamment rebab, cithare, flûte, ainsi que le chant féminin et masculin. Il ne constitue en réalité qu’un seul instrument collectif.

Gratuit, sur inscription

Venez recevoir l’héritage de la tradition musicale indonésienne le mercredi 16 février ! Auditorium du conservatoire Iannis Xenakis 9-11 cours Monseigneur Romero 91000 Évry Évry Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T16:00:00;2022-02-16T19:30:00 2022-02-16T21:00:00

