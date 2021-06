Chastreix Chastreix Chastreix, Puy-de-Dôme Découverte des mouflons et marmottes Chastreix Chastreix Catégories d’évènement: Chastreix

Puy-de-Dôme

Découverte des mouflons et marmottes Chastreix, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Chastreix. Découverte des mouflons et marmottes 2021-07-07 08:30:00 – 2021-07-07 11:30:00 Le bourg Bureau de tourisme de Chastreix

Chastreix Puy-de-Dôme Chastreix EUR A l’heure où la nature s’éveille, randonnée sur les crêtes et plateaux de la partie ouest du massif, à la rencontre de la faune d’altitude des monts d’Auvergne. accueil-otsancy@sancy.com +33 4 73 21 52 00 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Lieu Chastreix Adresse Le bourg Bureau de tourisme de Chastreix Ville Chastreix