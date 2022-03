Découverte des métiers et formations autour de l’aide à domicile Espace Castelldefels Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Venez découvrir les métiers et les formations autour de l’aide à domicile. ### 4 ateliers : * Mise en situation professionnelle * Simulateur de vieillesse * Auto-école * Rencontre Employeur et Formateur

Organisée par l’association Le Temps de vivre, en partenariat avec Pôle Emploi et Form’Aqui. Espace Castelldefels Quai Numa Sensine 33310 Lormont Lormont Vieux Lormont Gironde

